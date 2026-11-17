Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Dschasira berichtet, erklärte Andy Burnham, der britische Premierminister, dass sein Land mit dem neuen israelischen Kabinett zusammenarbeiten werde, unter der Bedingung, dass die Gewalt beendet, der Prozess des Baus zionistischer Siedlungen beendet und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen wird.

Er betonte zudem unter Hinweis auf die regionalen Entwicklungen, dass London die Bemühungen der Vermittler zur Erreichung einer Vereinbarung mit dem Ziel unterstütze, den Krieg zu beenden, die Straße von Hormus zu öffnen und das zu verhindern, was er als „Erlangung von Atomwaffen durch Iran" bezeichnete.

Das Besatzungsregime schloss im September (Schahrivar/Mehr) des laufenden Jahres das britische Konsulat im Osten der Stadt Jerusalem.

Diese Maßnahme erfolgte nach der Entscheidung Londons, den Import von Waren und Produkten israelischer Siedler zu verbieten.