Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, zeigen die Ergebnisse der Umfrage dieser Agentur zusammen mit Ipsos, dass die Popularität von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, weiterhin bei etwa 32 Prozent und nahe dem niedrigsten Niveau seiner Präsidentschaft liegt.

Trumps Popularität hatte in der Umfrage Mitte November 31 Prozent erreicht, was die niedrigste Unterstützung für ihn während seiner Präsidentschaft ist.

Trumps Popularität ist im Jahr 2026 stark gesunken, da der aggressive Krieg der USA gegen Iran die Kraftstoffpreise erheblich erhöht und die finanzielle Lage der Amerikaner geschädigt hat. Diese Wirtschaftskrise führte dazu, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über den Kongress verloren.

Den Ergebnissen dieser Umfrage zufolge unterstützen nur 31 Prozent der Amerikaner den Krieg gegen Iran.

Auch die Zahl derjenigen, die eine negative Meinung über Chuck Schumer, den Führer der Demokraten im Senat, haben, ist größer als die Zahl derjenigen mit positiver Meinung.

Etwa 34 Prozent der Befragten, die sich als Demokraten bezeichneten, hatten eine positive Sicht auf Schumer, aber fast 43 Prozent hatten eine negative Sicht, und 22 Prozent sagten, sie hätten seinen Namen bisher nicht gehört.

Im Gegensatz dazu erfährt Hakeem Jeffries, der Führer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, unter seinen Parteikollegen mehr Zuspruch.

Unterdessen ist Chris Van Hollen, demokratischer Senator aus dem Bundesstaat Maryland, zum Hauptkonkurrenten Schumers um die Führung der Demokraten im Senat geworden.