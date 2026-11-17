Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Dschasira berichtet, erklärte J.D. Vance, Vizepräsident der USA, in einem Interview mit Fox News, dass es den Anschein habe, dass einige Seiten die Fortsetzung des Krieges gegen Iran ohne jegliche zeitliche Begrenzung wünschen.

Er fügte hinzu: Präsident Trump hat mehrere Optionen, von denen eine die Ankündigung des Endes der Militäroperation gegen Iran ist.

Der Vizepräsident der USA betonte die Notwendigkeit, die erforderlichen Schritte zur Erreichung einer endgültigen Lösung und zur Beendigung der Konflikte festzulegen, und sagte: Trump kann den militärischen und diplomatischen Druck auf Iran erhöhen, und seiner Ansicht nach prüft der US-Präsident derzeit diese Option.

Vance betonte abschließend: Wir werden nicht zulassen, dass der Krieg gegen Iran zu einer militärischen Verpflichtung wird, die 10 oder 15 Jahre und sogar zwei Jahre dauert.