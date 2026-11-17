Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Ahd berichtet, reagierte Ajatollah Scheich Isa Qassem, der Führer der Schiiten Bahrains, der zusammen mit mehreren anderen prominenten Gelehrten dieses Landes vom Regime Al Chalifa zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, auf dieses ungerechte Urteil.

Scheich Isa Qassem sagte in einer Rede dazu: Die Inhaftierung von Gelehrten belebt den Weg des Dschihad für den Islam, die Freiheit, die Würde und die vollständige Verwirklichung der Rechte. Bahrain und sein gläubiges Volk wollen keine auf Gewalt basierende Herrschaft, deren Ziel es ist, das Land und sein Volk zu erniedrigen.

Er betonte: Das Volk Bahrains wird seine Bemühungen zur Verwirklichung seiner Rechte fortsetzen. Wir weichen nicht vom Islam, der Freiheit und unserer Würde ab. Die Herrschaft will die Freiheitskämpfer, Gelehrten und Religionsstudenten Bahrains inhaftieren und die Stimme der Würde, Ehre und Freiheit begraben.

Der Führer der Schiiten Bahrains stellte klar: Es ist unmöglich, dass das gläubige Volk Bahrains trotz aller Schwierigkeiten der Politik der Versklavung und Marginalisierung nicht entgegentritt und angesichts der Konfiszierung seiner Rechte schweigt oder deren Forderung einstellt und sich mit weniger als seinen Rechten zufriedengibt.

Scheich Isa Qassem wies darauf hin, dass das Volk Bahrains seinen Entschluss gefasst hat, seine Bemühungen zur Verwirklichung seiner Rechte trotz aller Schwierigkeiten und Probleme fortzusetzen.

Er sagte auch: Unser Leben ist mit dem Islam, der Freiheit und der Würde verbunden, und wir werden in keinem dieser Punkte nachlässig sein. In Zeiten des Konflikts siegen diejenigen, die sich um das Wohlgefallen Gottes bemühen, nicht diejenigen, die seine Diener unterdrücken und Verderben unter seinen Geschöpfen verbreiten.