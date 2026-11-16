Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete das Portal Bright Bart unter Berufung auf den irakischen Präsidenten Nizar Amidi: Bagdad ist bereit, zur Erreichung einer Friedensvereinbarung zwischen Iran und Amerika beizutragen.

Er fügte hinzu: Wir sind stets über die Gespräche und Konsultationen bezüglich der Verhandlungen zwischen Iran und Amerika im Bilde und bemühen uns, soweit möglich zur Verwirklichung des Friedens zwischen ihnen beizutragen.

Amidi erklärte: Ich bitte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, zu dem zurückzukehren, was er zu Beginn seiner Präsidentschaft dargelegt hat, nämlich alle Kriege zu beenden – sowohl zwischen der Ukraine und Russland als auch andere Kriege in der Welt.