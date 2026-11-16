Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Informationsportal des ägyptischen Außenministeriums berichtet, führten der ägyptische Außenminister Badr Abdel Ati und der pakistanische Außenminister Mohammad Ishaq Dar ein Telefongespräch.

In diesem Telefongespräch wurden die regionalen Entwicklungen und die laufenden Bemühungen zur Eindämmung der Spannungen und zur Verhinderung einer Ausweitung des Konfliktrahmens erörtert.

Die beiden Seiten tauschten im Weiteren Meinungen über die zur Eindämmung der Krise vorgebrachten Bemühungen und Vorschläge aus und betonten die Bedeutung der Fortsetzung der gemeinsamen Koordinierung und Zusammenarbeit, um Bedingungen für die Wiederaufnahme des Dialogs, des diplomatischen Prozesses und der Verhandlungen zwischen Amerika und Iran zu schaffen.

Die Außenminister Ägyptens und Pakistans hielten zudem die Intensivierung der diplomatischen Aktivitäten und die Koordinierung der Bemühungen im Rahmen des regionalen Vierermechanismus für notwendig, um die Bemühungen zur Verringerung der Spannungsintensität und zur Wiederherstellung der Stabilität in der Region zu unterstützen.