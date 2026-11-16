Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, erklärte der UN-Generalsekretär António Guterres: Die Welt braucht die Verwirklichung des Friedens und die Beendigung der Konflikte in Gaza, Jemen, Sudan, im Nahen Osten und in der Ukraine.

Guterres wies, wie immer, nicht auf die Faktoren hin, die diese Kriege schüren, die meistens Amerika und das zionistische Regime sind.

Er fügte hinzu: Wir alle sind mit dem Sturm der Konflikte, dem Klimawandel und der Krise der steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten konfrontiert.

Guterres betonte: Ich bekräftige die bedingungslose Verpflichtung der Vereinten Nationen, die Bewegungsfreiheit von Schiffen unter allen Umständen zu unterstützen.