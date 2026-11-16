Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Mike Pence, Vizepräsident von Donald Trump in dessen erster Amtszeit, in einem Interview mit der Sendung „Meet the Press“ des Fernsehsenders NBC: Ich glaube, ein Teil des Grundes, der die Wähler (bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress) entmutigte, war, dass wir aus unbekannten Gründen (nach dem illegalen Angriff auf Iran) nach 5 Wochen gestoppt wurden.

Der Vizepräsident der ersten Amtszeit von Trumps Präsidentschaft behauptete: JD Vance ist ein guter Mann, aber der Vizepräsident irrt sich in dieser Angelegenheit.

Mike Pence betonte bezüglich der Korruption in der Trump-Regierung ebenfalls: Die Familienmitglieder der Kabinettsmitglieder und sogar die Familie des Präsidenten selbst sind in Korruption verwickelt; diese Angelegenheiten waren für das amerikanische Volk wirklich beunruhigend. Die Steigerung des Nettovermögens um eine Milliarde Dollar durch Kryptowährungen ist für Amerikaner verblüffend.

Dann fügte er hinzu: Besonders die Tatsache, dass ein großer Teil der Quelle davon vor der Amtseinführung in der arabischen Welt beschafft wurde. Ich muss sagen, auf meinen Reisen durch das ganze Land habe ich festgestellt, dass all diese Angelegenheiten viele unserer hartnäckigsten Unterstützer in ganz Amerika beunruhigt haben; diejenigen, die sich noch an das Wahlversprechen erinnern, „den Sumpf trockenzulegen“ [die Korruption]. Die Regierung (Trump) selbst und ich glaube, persönlich der Vizepräsident (JD Vance) haben die Partei in eine Richtung gelenkt, die von finanzieller Verantwortung weit entfernt ist.