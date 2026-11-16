Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Senator Chris Van Hollen heute, am Sonntag, in einem Interview mit CNN: Ich bin auch der Meinung, dass wir gerade jetzt alle unsere Befugnisse nutzen müssen, um diesen illegalen Krieg gegen Iran zu beenden.

Dieser US-Senator fügte hinzu: Das bedeutet, dass nicht einmal ein Cent mehr [ausgegeben werden darf]. Das war meine Position, aber die Position des derzeitigen Mehrheitsführers [im Repräsentantenhaus] ist das nicht.

Senator Chris Van Hollen erklärte: Ich glaube, das amerikanische Volk hat (als Ergebnis der Zwischenwahlen zum US-Kongress) gesagt: Beendet den Krieg und handelt jetzt, um die Preise zu senken.