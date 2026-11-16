Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, beantwortete Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, in der Sendung „Spezielles Nachrichteninterview“ Fragen zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Außenpolitik des Landes.

Gharibabadi sagte zu Beginn dieser Pressekonferenz unter Hinweis darauf, dass Amerika ein vertragsbrüchiges Land sei: Amerika hat mindestens dreimal in den letzten anderthalb Jahren seinen Vertragsbruch gezeigt. Diese Fälle zeigen, dass man am Verhandlungstisch der Diplomatie Amerika nicht vertrauen kann. Erstens erlebten wir den 12-Tage-Krieg, während zuvor die Verhandlungen liefen. Dann ereignete sich der 40-Tage-Krieg, der ebenfalls unter Bedingungen stattfand, in denen die Verhandlungen andauerten. Der dritte Fall waren die Verhandlungen in Islamabad und die daraus resultierende Verständigung, die, selbst wenn man sie als abgeschlossen betrachtet, höchstens zwei Wochen Bestand hatte.