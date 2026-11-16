Er fügte unter Hinweis auf die Lage der Präsenz der Seestreitkräfte Amerikas und der europäischen Länder in der Region hinzu: In der Zeit, in der ich im Generalstab der Streitkräfte Verantwortung trug, berichteten Berichte über die Präsenz von 90 bis 103 Booten und Schiffen im Persischen Golf, die Amerika und europäischen Ländern, darunter Frankreich und England, gehörten; doch heute ist kein einziges dieser Schiffe im Persischen Golf anwesend, und ihre Kräfte sind aus Angst vor iranischen Raketen und Drohnen in Gebieten jenseits des Indischen Ozeans stationiert.

Das Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates betonte: Diese Macht und Standhaftigkeit sind ein Segen des Blutes der Märtyrer, die mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit auf das Feld traten.