Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Falih al-Khazraji, Vorsitzender der Parlamentsfraktion „Muntasirun", dass die USA planmäßig und zielgerichtet versuchen, Chaos und Instabilität im Irak und in der gesamten Region zu schaffen.

Er fügte hinzu, dass die inneren Gruppen im Irak eine einheitliche Haltung gegen diese Aktivitäten einnehmen und die Einheit untereinander stärken müssen.

Al-Khazraji erklärte, dass die Politik der USA gegenüber dem Irak und der Region für alle offensichtlich geworden sei, und Washington in erster Linie bestrebt sei, Krisen zu verlängern und Chaos zu schaffen, um die Fortsetzung seines Einflusses zu gewährleisten. Dieses Land versuche mit seinen Hebeln sowie politischem und wirtschaftlichem Druck, die Lage zu destabilisieren und die Stabilität der Länder der Region zu schwächen; Länder, die sich ausländischen Diktaten widersetzt haben.

Er sagte: Die Neutralisierung dieser destruktiven Aktivitäten erfordert nationale Wachsamkeit und innere Einheit zwischen dem Volk und den politischen Gruppen.