Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters erklärte Antony Blinken, ehemaliger US-Außenminister, in seinen Ausführungen zu Iran: Die Option, die Trump gewählt hat, nämlich militärische Maßnahmen, war meiner Überzeugung nach ein Fehler; denn alle früheren Regierungen hatten diese Option ebenfalls geprüft und waren zu dem Schluss gekommen, dass eine solche Maßnahme wirklich das letzte Mittel sein sollte.

Der ehemalige US-Außenminister sagte in diesem Zusammenhang: Selbst wenn man eine solche Maßnahme ergriffen hätte, hätte man Iran vielleicht für eine gewisse Zeit zurückdrängen können, aber tatsächlich wäre dieser Rückschlag wahrscheinlich nur ein bis zwei Jahre gewesen. Stattdessen wäre ihr [Nuklear-]Programm tiefer in der Erde versteckt worden, und sie wären wieder zurückgekehrt und hätten sogar umfangreichere Aktivitäten durchgeführt.

Antony Blinken fügte dann hinzu: Obwohl es offensichtlich einen Ausweg für den Präsidenten gab und immer noch gibt, liegt das Problem dieses Auswegs darin, dass er die Anerkennung der Realität erfordert, dass er keinen Erfolg erzielt hat. Denn dieser Ausweg erfordert eine Art Kompromiss mit Iran; und das ist es, was er zu akzeptieren vermeidet.

Blinken sagte: Es gibt immer noch einen Weg aus dieser Situation. Ich denke, eine Einigung und eine diplomatische Lösung zu erreichen, ist durchaus möglich. Aber im Rahmen einer solchen Lösung könnten Irans Maßnahmen in seinem Nuklearprogramm sich nicht wesentlich von dem unterscheiden, was in dem von Trump aufgekündigten Abkommen (JCPOA) war, und würden sicherlich nicht besser sein. Diese Realität anzuerkennen, ist für ihn sehr schwierig.

Er fügte dann hinzu: Was die Straße von Hormus betrifft, die vor Beginn dieses Krieges kein Problem darstellte, haben wir es nun mit einem Problem zu tun, das angegangen werden muss. Und diese Entscheidung wird fast sicher eine Konzession an Iran bedeuten. Ich möchte so etwas überhaupt nicht sagen, aber vielleicht ist die Realität genau so: eine Art „Kosten", die man natürlich nicht Kosten nennt.

Der ehemalige US-Außenminister fügte hinzu: Die Fläche Irans ist viermal so groß wie Kalifornien und dreimal so groß wie der Irak. Dieses Land hat 90 Millionen Einwohner. Dieser Küstenstreifen entlang der Straße von Hormus hat kein Ende. Die Waffen, die Iran immer noch produziert, sind tief im Territorium dieses Landes stationiert, und ihre Reichweite ist so groß, dass man nicht einfach alle vernichten kann. Um eine solche Aufgabe zu erfüllen, wäre wahrscheinlich eine Art Bodenvasion erforderlich, die selbst eine vollständige Katastrophe darstellt. Iran befindet sich tatsächlich im Vergleich zu der Zeit, als diese Geschichte begann, in einer stärkeren Position in der Region.