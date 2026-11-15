Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf amerikanische Beamte, dass Iran weiterhin über enorme Raketenbestände verfügt. Weiter heißt es in diesem Bericht, dass Iran seine Raketenbestände weiter wiederaufbaut. Die Schätzungen über das Raketenarsenal Irans haben ein niedriges Zuverlässigkeitsniveau. Der Grund dafür sind die Komplexitäten bei der Bestimmung der genauen Anzahl der Raketen, über die Iran verfügt, einschließlich der startbereiten Raketen und der Raketen in den Lagern.

In diesem Bericht wird betont, dass der Wiederaufbau der Raketenbestände Irans im Widerspruch zu den Behauptungen der Beamten der US-Regierung, einschließlich Trump, steht, dass Irans Militärmacht zerstört sei.

Gestern berichtete auch die zionistische Zeitung Maariv, dass Iran sich auf eine neue Runde des Konflikts mit dem zionistischen Regime vorbereitet. Dies geschieht, während die USA und das zionistische Regime mit einer Realität konfrontiert sind, die im Widerspruch zu den Aussagen ihrer Beamten im vergangenen Jahr über die militärischen Fähigkeiten Irans steht.