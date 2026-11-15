Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Quellen, dass Donald Trump, der Präsident der USA, in den vergangenen Tagen seinen hochrangigen Beratern mitgeteilt habe, dass er möglicherweise von einer erneuten Aggression gegen Iran absehen werde, unter der Bedingung, dass Amerika nicht mit neuen provokativen Handlungen seitens Teherans oder der jemenitischen Streitkräfte konfrontiert werde!

Dies geschieht, während Trump seit Beginn der Aggression gegen unser Land stets mit verschiedener Rhetorik und leerem Gerede behauptet hatte, dass er durch diese Aggression beabsichtige, Iran zur Kapitulation zu zwingen. Verschiedene Medienquellen haben wiederholt berichtet, dass der US-Präsident nach dem Scheitern bei der Verwirklichung seiner Ziele in Iran einen würdevollen Ausweg aus dem Schlamassel des Krieges sucht.

Die genannten Quellen betonten, dass diese Positionierung Trumps das Ergebnis einer Reihe von Geheimdienstberichten und verschiedener Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern der USA angesichts der Ungewissheit von Trumps Entscheidung darüber, wie der Krieg beendet werden soll, sei.

Sie fügten hinzu, dass Trump in den letzten zwei Wochen die Meinung von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen Saudi-Arabiens, und Recep Tayyip Erdoğan, dem Präsidenten der Türkei, bezüglich der Nichtdurchführung einer erneuten Aggression gegen Iran eingeholt habe. Bin Salman am 31. Oktober und Erdoğan in drei Gesprächen seit dem 28. Oktober betonten die Notwendigkeit, diesen Krieg zu beenden. Amerikanische Geheimdienstberichte zeigen, dass neue Aggressionen gegen Iran niemals zu einer Änderung der Positionen dieses Landes führen werden.