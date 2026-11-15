Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Nachrichtensender Al Jazeera erklärte Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der Europäischen Union, angesichts der anhaltenden Verbrechen der Besatzer Jerusalems heute am Samstag in ihren Ausführungen: Wir fordern Israel auf, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen zu lassen.

Die Außenbeauftragte der Europäischen Union fuhr in diesem Zusammenhang fort: Wir fordern Israel auf, die Übergänge nach Gaza wieder zu öffnen. Überschwemmungen und Regenfälle im Gazastreifen haben die ohnehin schon prekäre Lage dieser Region weiter verschärft.

Dies geschieht, während „Jens Laerke", Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), sagte, dass die jüngsten starken Regenfälle im Gazastreifen mehr als 200.000 Palästinenser betroffen und die Unterkünfte von mehr als 40.000 Familien beschädigt haben.

Er warnte, dass anhaltende Regenfälle die humanitäre Krise in Gaza verschärfen und zu weiteren Überschwemmungen und zur Verschmutzung von Trinkwasserquellen führen könnten. Er beschrieb das vergangene Wochenende für Hunderttausende Menschen in Gaza als „Albtraum" und sagte, die UN habe die Behörden des zionistischen Regimes Monate zuvor vor der Gefahr von Überschwemmungen gewarnt und eine umfassendere Einfuhr von Zelten und Hilfsgütern gefordert, aber es sei keine Einigung in dieser Angelegenheit erzielt worden.

Nach seinen Angaben haben die Beschränkungen des zionistischen Regimes die Palästinenser in überschwemmungsgefährdeten Gebieten eingeschlossen und sogar die Möglichkeit, zerstörte Zelte zu ersetzen, erschwert.

Laut der OCHA-Statistik leben etwa 950.000 Palästinenser in temporären Unterkunftsgebieten mit mittlerem oder hohem Überschwemmungsrisiko, von denen sich mehr als 400.000 Menschen in Hochrisikogebieten befinden. Außerdem haben etwa 150.000 von humanitären Organisationen gekaufte Zelte noch keine Genehmigung für die Einfuhr in den Gazastreifen erhalten.