Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Nachrichtensender Al Jazeera behauptete Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, heute am Samstag: Mein Treffen mit Gadi Eisenkot (dem mit der Kabinettsbildung in diesem Regime Beauftragten) bestätigte mein Verständnis für die Bedeutung der Bildung eines Einheitskabinetts im derzeitigen Abschnitt.

Der Premierminister des zionistischen Regimes, der im Falle der Bildung eines Kabinetts durch Eisenkot und seiner Entmachtung wegen zahlreicher Korruptionsfälle ins Gefängnis gehen müsste, flehte Gadi Eisenkot, den mit der Kabinettsbildung in diesem Regime Beauftragten, folgendermaßen an: Lasst uns ohne jegliche Vorbedingungen in Gespräche eintreten und alle Differenzen beiseitelegen. Wir müssen uns über die Sicherheit (des Regimes) Israel und seine Zukunft einigen, einschließlich der Frage der allgemeinen Wehrpflicht (Zwangswehrdienst). Wir müssen ein Einheitskabinett bilden, das alle Parteien und Strömungen umfasst, die (das fiktive Regime) Israel unterstützen. Lasst uns hinter verschlossenen Türen und ohne jegliche Vorbedingungen zusammensitzen; Differenzen und gegenseitige Einschränkungen beiseitelegen und zu einer Verständigung gelangen.

Laut Russia Today fügte Benjamin Netanjahu, der keine Anstrengung scheut, um an der Macht zu bleiben, hinzu: Iran will die Vernichtung Israels und ist erneut bestrebt, sein Nuklearprogramm wiederzubeleben. Iran wird nicht zögern, Nuklearwaffen gegen uns einzusetzen.

Er, der wegen der Niederlage gegen Teheran bei beiden früheren Aggressionen gegen Iran auch unter Druck der okkupierenden Siedler steht, behauptete in demagogischen Äußerungen: Wir müssen die iranische Bedrohung ein für alle Mal beseitigen!