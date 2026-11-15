Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Ismail Baqaei, Sprecher des Außenministeriums: „Sie werden schließlich essen müssen!" Der US-Außenminister hat offen und dreist damit gedroht, die Iraner durch eine Blockade hungern zu lassen.

Er fügte hinzu: Dieser Schritt ist das neueste Verbrechen auf dem Weg des Krieges, den Washington entfacht hat; eines Krieges, der die Verbrechen verschärft, die Amerika bereits während seiner Aggressionen und seines Wirtschaftsterrorismus gegen Iran begangen hat.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte: Nach Jahrzehnten des Scheiterns der Politik von Zwang, Drohung, Sanktionen, Terrorismus und Aggression wiederholen die Vereinigten Staaten weiterhin dieselben Fehler der Vergangenheit und definieren sie lediglich unter neuen Namen neu.

Baqaei wies weiter darauf hin: Dieser Tweet ist ein vollendetes Beispiel für das, was die Historikerin Barbara Tuchman als „Der Marsch der Torheit" (March of Folly) beschrieben hat; nämlich eine Regierung, die sich trotz der katastrophalen Folgen ihrer Handlungen weigert, Niederlagen anzuerkennen und aus ihren Fehlern zu lernen, und mit jeder aufeinanderfolgenden Niederlage tiefer in ihre Fehler verstrickt wird.