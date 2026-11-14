Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Amir Generalmajor Hatami, Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik Iran, beim Besuch der Ausstellung der Überreste von Drohnen und Raketen, die von den Luftverteidigungskräften der Armee abgeschossen wurden, während er den rund um die Uhr geleisteten Einsatz der Kämpfer dieser Kräfte würdigte: Der Feind versuchte mit der Vorbereitung verschiedener Mittel und Möglichkeiten, seine Ziele in unserem geliebten Land zu erreichen, scheiterte jedoch dank der Einmütigkeit, der ununterbrochenen Anstrengungen und der Aufopferung der Kämpfer der Streitkräfte, insbesondere der Kämpfer der Luftverteidigung, bei der Verwirklichung seiner Ziele.

Unter Hinweis auf einen Teil der auf dieser Ausstellung präsentierten operativen Errungenschaften fügte er hinzu: Verschiedene große Drohnen, Raketen und vom Feind eingesetzte Ausrüstungen, die von Luftverteidigungssystemen getroffen wurden, sind an diesem Ort ausgestellt und zeigen einen Teil der Erfolge der Kämpfer der Luftverteidigungskräfte.

Der Oberbefehlshaber der Armee wies unter Hinweis auf die Botschaften dieser Ausstellung an die Feinde und die iranische Nation darauf hin: Diese Ausstellung zeigt einerseits, dass dieses Land bereite, wachsame und aufopferungsvolle Soldaten und Kämpfer hat, die unter allen Umständen das Land verteidigen und heute entschlossener und bereiter als in der Vergangenheit auf dem Weg der Verteidigung des islamischen Iran stehen; andererseits macht sie unseren Menschen und Kämpfern die Tatsache deutlich, dass der Feind entgegen dem Bild, das er durch psychologische und kognitive Kriegsführung von seiner Stärke und Unbesiegbarkeit vermittelt, verwundbar ist und seine militärische Ausrüstung und Mittel auf dem Schlachtfeld getroffen werden können.

Amir Generalmajor Hatami betonte die ständige Bereitschaft der Luftverteidigungskräfte und anderer Kämpfer der Streitkräfte zur Abwehr jeder möglichen Bedrohung und erklärte: Die Luftverteidigungskräfte haben im Lichte der Erfahrungen und Errungenschaften vergangener Kämpfe keinen Augenblick in ihren Bemühungen um die Steigerung ihrer Bereitschaft nachgelassen und konnten neue Bereitschaft erlangen; daher wird der Feind, wenn er erneut einen Fehler begeht und unser Land angreift, mit schwereren Schäden konfrontiert.