Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Dschasira erklärte Recep Tayyip Erdoğan, der Präsident der Türkei: Wir werden die Zusammenarbeit mit Katar fortsetzen, um ein erneutes Aufflammen des Krieges in der Golfregion zu verhindern.

Dem Bericht zufolge machte Erdoğan diese Aussage, als er den Emir von Katar in der Türkei empfing.

Das Präsidialamt der Türkei gab ebenfalls bekannt, dass mit Katar in der Türkei ein Beistandsvertrag unterzeichnet wurde.

Der Emir von Katar und der Präsident der Türkei waren zudem Zeugen des Austauschs einer Reihe von Abkommen und Absichtserklärungen zwischen den beiden Ländern.

Der Emir von Katar sagte: Die strategische Partnerschaft zwischen Katar und der Türkei entwickelt sich in verschiedenen Bereichen, und das heutige Treffen war ein Zeichen dafür.

Tamim bin Hamad Al Thani betonte: Ich habe mit Erdoğan über Wege zur Fortführung der bestehenden Errungenschaften und zur Festlegung der Prioritäten der gemeinsamen Zusammenarbeit in der nächsten Phase gesprochen.