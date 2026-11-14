Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf arabische Medien behauptete Donald Trump, der Präsident des verblendeten Amerika, erneut mit der Wiederholung von Übertreibungen, dass „die Zerstörung des Energie-, Industrie- und Infrastruktursektors Irans nur drei Tage dauern wird".

Trump, der bisher keines der Ziele der Aggression gegen den Iran erreicht hat, behauptete: Ich kann den Energiesektor Irans an einem Tag zerstören.

Trump behauptete gestern ebenfalls in Äußerungen unter Wiederholung militärischer Drohungen gegen den Iran, dass er im Bedarfsfall nicht vor einem erneuten militärischen Angriff zögern werde.

Er behauptete ferner mit einer unwahren Behauptung über die Straße von Hormus, dass der Iran die Kontrolle über diese strategische Wasserstraße verloren habe.

Diese Äußerungen erfolgen, während Trump erneut versucht hat, mit Behauptungen über die innere Lage Irans und die Straße von Hormus die militärischen Drohungen Washingtons zu wiederholen; Behauptungen, die im Rahmen der Positionen und der psychologischen Kriegsführung der amerikanischen Regierung gegen den Iran betrachtet werden sollten.