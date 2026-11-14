Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sagte der Außenminister des Irak in einem Interview mit der Agentur France Presse: Wir können unsere Grenzen zum Iran nicht schließen. Der Druck der USA zur Schließung der Grenzübergänge und zur Verhängung einer Blockade gegen den Iran hängt mit einer allgemeinen Politik zu Sanktionen zusammen. Die Umsetzung dieser Forderung ist schwierig, und dies wäre eine Art Sanktion gegen das irakische Volk. Bis zu diesem Moment haben wir sie nicht umgesetzt. Aber wir verhandeln mit der amerikanischen Seite. Weil es nicht möglich ist.

Fuad Hussein sagte in der Fortsetzung des Interviews mit France Presse auf die Frage, ob der Iran eine militärische Präsenz im Irak habe: Nein, ich denke nicht. Militärisch sind sie nicht im Irak präsent. Ich meine, wenn von militärischen Einheiten, also von iranischen militärischen Einheiten im Irak, die Rede ist, existiert eine solche Präsenz nicht.

Der Außenminister des Irak sagte ebenfalls: Der Zustand „weder Krieg noch Frieden" kann nicht andauern. Entweder entwickelt sich die Lage in Richtung Frieden oder in Richtung Krieg. Viele Länder bemühen sich, weil dieser Krieg nicht mehr nur ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite ist. Tatsächlich betrifft dieser Krieg die gesamte Region, und auch der Irak ist in ihn hineingezogen worden. Daher ist es unsere Aufgabe, zu vermitteln oder zu versuchen, die Lage zu beruhigen.