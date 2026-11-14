Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender CNBC behauptete der Finanzminister der USA, der für die Einnahme feindseliger Positionen gegen das iranische Volk bekannt ist, in seinen Äußerungen: Den Iranern wurde eine Einigung angeboten, und möglicherweise hätten sie vor den Wahlen eine bessere Einigung erzielen können.

Dem Bericht zufolge fügte «Scott Bessent» weiter hinzu: Jetzt denkt Präsident Trump nicht, dass wir eine Einigung mit dem Iran brauchen, und wir werden den Druck auf dieses Land fortsetzen.

Der Finanzminister der USA behauptete in Äußerungen, die frei von Menschlichkeit sind: Den Iranern steht ein langer und kalter Winter bevor.

Scott Bessent fügte ebenfalls unter Wiederholung der unbegründeten und unwahren Behauptungen seines Vorgesetzten hinzu, dass der Iran letztendlich eine Einigung wollen werde.

Er räumte ebenfalls ein, dass er aufgrund von Sicherheitsbedrohungen seinen Wohnort gewechselt und auf eine Militärbasis umgezogen sei.

Der Finanzminister der USA, der aus Angst sein Haus verlassen und auf eine Militärbasis umgezogen ist, behauptete, dass er von den Drohungen des Iran nicht eingeschüchtert werde.