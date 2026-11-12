Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, meldete der Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Koalition heute Morgen am Donnerstag die Abfangung und Zerstörung einer Drohne in der Region Riad.

Die Medien hatten heute im Morgengrauen über die Aussetzung der Flüge am Flughafen Riad in Saudi-Arabien berichtet.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte hatte gestern Abend angekündigt, dass sie den Flughafen König Khalid in Riad mit drei Marschflugkörpern angegriffen haben und diese Operation ihre Ziele erfolgreich erreicht hat.

In der neuesten Welle der Flugaussetzungen an saudischen Flughäfen aus Furcht vor jemenitischen Angriffen hat Bangladesch angekündigt, die Aussetzung seiner Flüge nach Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, aus Sorge um Sicherheitsfragen bis zum 30. November verlängert zu haben.