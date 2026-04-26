Haaretz: Selbstmordrate unter israelischen Soldaten ist besorgniserregend

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al-Mayadeen bezieht, berichtete die hebräischsprachige Zeitung Haaretz, dass der Anstieg der Selbstmorde unter israelischen Soldaten im vergangenen Monat besorgniserregend geworden ist.

Israelische Medien berichteten auch, dass im laufenden Monat mindestens acht Soldaten und drei Reservisten Selbstmord begangen haben.

Es ist erwähnenswert, dass israelische Soldaten angesichts der anhaltenden Kriegsstiftungen des israelischen Regimes in der Region, insbesondere in Gaza, im Libanon und im Iran, sowie der Erosion dieses Prozesses stark an Erschöpfung leiden und ihr Moral leidet, was schließlich zu Selbstmorden führt.