Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die italienische Website „Il Fatto Quotidiano" berichtet, stellte Angelo Bonelli, Abgeordneter der Oppositionspartei „Grüne Linke Allianz" im italienischen Parlament, während der Fragestunde mit Antonio Tajani, dem Außenminister des Landes, Fragen zur katastrophalen Gesundheitslage in Gaza und zu den Maßnahmen der italienischen Regierung in diesem Zusammenhang.

Er stellte auch unter Hinweis auf die Anwesenheit von „Eitan Zeev", einem zionistischen Siedler, in Italien dessen Treffen mit Matteo Salvini, dem stellvertretenden Premierminister Italiens, in Frage.

Laut diesem Bericht war Laura Boldrini, die ehemalige Präsidentin der italienischen Abgeordnetenkammer, eine der weiteren Oppositionsabgeordneten, die die Regierung des Landes scharf dafür kritisierte, dass sie die Gewalt zionistischer Siedler im Westjordanland nicht verurteilt.

Boldrini sagte an Tajani gerichtet: Wie kann man dieses unmenschliche und erniedrigende Verhalten gegenüber dem palästinensischen Volk ertragen und nicht einmal einen Finger rühren?

Sie bemerkte auch, indem sie erklärte, was die „Friedensdelegation", deren Teil Italien ist, bisher Nützliches getan hat: Die Übergänge des Gazastreifens müssen geöffnet werden, und humanitäre Hilfe muss sofort in dieses Gebiet gelangen.