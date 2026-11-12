Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die New York Times berichtet, sind die diplomatischen Bemühungen der USA, die Türkei, den Irak und Pakistan zur Schließung der Landgrenzen mit Iran zu überzeugen, gescheitert.

Laut diesem Bericht haben die Beamten dieser Länder Washington mitgeteilt, dass die Blockierung der Grenzübergänge mit Iran ihrer Wirtschaft schaden würde, da die Grenzgemeinschaften von Handel und Verkehr zwischen den beiden Seiten der Grenze abhängig sind.

Diese Länder haben auch gewarnt, dass die Schließung der Grenzübergänge zu Unruhen und Protesten in den Grenzregionen führen könnte.

In diesem Zusammenhang kündigte „Omar al-Waili", der Leiter der irakischen Organisation für Grenzübergänge, an, dass der Grenzübergang al-Shib zu Iran nach Abschluss der technischen Maßnahmen ab dem 10. November wieder geöffnet wurde.

Er kündigte auch die vorübergehende Schließung des Übergangs Mandali ab dem 13. November zum Zweck von Reparatur- und Wartungsarbeiten an.

Zuvor hatte auch „Fuad Hussein", der Außenminister des Irak, gesagt, dass das US-Finanzministerium Bagdad aufgefordert habe, alle Grenzübergänge zu Iran außer zwei Übergängen zu schließen; jedoch hatte er die Umsetzung einer solchen Aufforderung als schwierig bezeichnet.