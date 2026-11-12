Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar berichtet, sagte Scheich Naim Qassem, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in einer Rede anlässlich des Tages des Hisbollah-Märtyrers: Zunächst heiße ich Sie alle willkommen. Heute werde ich in zwei Teilen sprechen: Der erste Teil über die Märtyrer und der zweite Teil über politische Themen. Das Martyrium ist eine Quelle der Ehre, des Stolzes, des Erfolgs und des Erreichens der höchsten Stufen.

Der Generalsekretär der Hisbollah sagte in Fortsetzung seiner Rede: Die Aggression Israels gegen den Libanon und die Region ist eine Aggression, die vollständig von Amerika unterstützt wird und Teil eines großen und gefährlichen Projekts ist. Einige sagen, dass die Palästinenser die „Al-Aqsa-Flut" begonnen haben, aber es war England, das begann, und die beginnende Seite war diejenige, die 1948 dieses usurpatorische Regime Israel schuf. Das Projekt war im Wesentlichen ein Projekt des Tötens. Sie töteten und vertrieben, veränderten die Infrastruktur und vertrieben Millionen von Menschen, um dieses usurpatorische Regime zu gründen.

Scheich Naim Qassem wies auf das Schweigen der Weltgemeinschaft gegenüber dem Töten in Gaza hin und sagte: Niemand reagiert auf das, was in Gaza geschieht, auf die Tötung und Verwundung von 250 Tausend Männern, Frauen und Kindern und die Zerstörung von Häusern, und all diese Ereignisse geschehen vor den Augen der Welt. Niemand spricht über die Unterdrückung des Volkes von Gaza, und alle unterstützen Israel und sein Recht auf Verteidigung. Wo ist der weltweite Aufruf, der Aufruf der Völker und der wirksame Aufruf gegenüber den Entwicklungen in Gaza? Einige veranstalten Märsche und Demonstrationen zur Unterstützung von Gaza, und wir danken ihnen sehr, aber wo sind die großen Länder und wo ist die Organisation gegenüber diesem Verbrechen?

Er fügte hinzu: Sie sagen, dass das Problem im Libanon liegt und der Eintritt des Widerstands zur Unterstützung, aber das Problem liegt in der Besatzung. Die Besatzung strebt nach Expansion, und die Unterstützung von Gaza schafft keine Probleme. Die Besatzung existierte und versucht, sie zu erweitern; die Unterstützung ist nicht die Ursache der Ereignisse im Libanon. Widerstand ist Reaktion, Konfrontation und Befreiung.

Der Generalsekretär der Hisbollah sagte: Heute sind wir Zeugen der Willkür Amerikas und der israelischen Verbrechen, und sie streben nach Aggression gegen Iran. Es waren Amerika und Israel, die die Aggression vor den Augen der Welt begannen, und das islamische Iran hat das Recht, sich zu widersetzen. Angesichts dieser großen Gefahr muss man sich der Aggression widersetzen, und dies erfordert den Widerstand der Armee, des Volkes und des Widerstands und aller, die in der Region Waffen tragen können. Im Libanon muss es nationale Maßnahmen zur Unterstützung der Souveränität und Verteidigung in Zusammenarbeit geben, und wir dürfen dem Feind nicht erlauben, uns zu beherrschen. Wir stehen der gefährlichen israelischen Aggression und ihren expansionistischen Maßnahmen gegenüber. Eine Aggression eines verbrecherischen Regimes, das der Menschheit und der Welt verhasst ist.