Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, verteidigte Donald Trump, der Präsident der USA, bei der Gedenkfeier für die Veteranen den Krieg gegen Iran und bezeichnete Iran als den Auslöser dieses Krieges.

Laut diesem Bericht wurde bei dieser Zeremonie der US-Kriegsminister wegen der Missachtung des gebührenden Respekts in der Nähe des Grabes des Unbekannten Soldaten von der Armeegarde gerügt.

Trump behauptete in seiner Rede auf dem Arlington National Cemetery bei Washington: „Der Mut und die Fähigkeiten unserer herausragenden amerikanischen Militärangehörigen waren in jeder Hinsicht außergewöhnlich."

Er setzte seine Behauptungen fort: „Wenn dieser Krieg endet — was bald der Fall sein wird — wird die Welt zu einem sichereren und besseren, ruhigeren und von den Gefahren, die wir ertragen mussten, entfernten Ort werden."

Trump behauptete in seinen Äußerungen, dass Washington keinen Krieg gegen Iran begonnen habe und dass es Teheran sei, das seit 1979 Krieg mit Amerika führe, und behauptete: Amerikanische Streitkräfte bemühen sich, Iran daran zu hindern, die Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen zu erlangen.

Nach vorhandenen Berichten und laut Pentagon-Statistiken führte die Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen Iran am 28. Februar zum Tod von 23 amerikanischen Militärangehörigen und zur Verwundung von Hunderten.