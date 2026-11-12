Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Wenn Amerika einen weiteren Krieg gegen Iran entfesselt, werden alle militärischen Basen, die an dieser Aggression beteiligt sind, von Westasien bis Europa das legitime Ziel tödlicher Angriffe Irans sein.

Er fuhr fort: Es wird keine sichere Entfernung und keinen sicheren Zufluchtsort für die Aggressoren geben, und keine Immunität für die aggressiven Basen wird bestehen bleiben.