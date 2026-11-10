Kuba: Die Weltgemeinschaft muss sich gegen die Verbrechen Israels stellen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Bruno Rodríguez, Außenminister Kubas, dass die Handlungen der zionistischen Militärs, die die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen verhindern, und das unter widrigen Bedingungen für Zehntausende palästinensische Vertriebene, inakzeptabel und verbrecherisch seien.

Er fügte hinzu, dass die Palästinenser wegen des Krieges und des Völkermords im Gazastreifen gezwungen waren, in Zelten Zuflucht zu suchen, doch der Temperaturrückgang und starke Regenfälle ihre Probleme verdoppelt und Tausende Zelte überflutet hätten.

Der Außenminister Kubas forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen nicht zuzulassen.

Auch die Islamische Widerstandsbewegung Hamas erklärte gestern in einer veröffentlichten Erklärung, dass die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen infolge des Völkermordkrieges und der umfassenden Zerstörung der Infrastruktur und der Lebensgrundlagen weiterhin anhalte, und mit dem Eintreffen der Wintersaison hätten sich das Leid und die Probleme der Bewohner und Vertriebenen dieser Region verschärft.

Die Hamas betonte in dieser Erklärung, dass das Besatzungsregime organisiert die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen weiterhin steuere und schüre und im Rahmen des laufenden Völkermordkrieges bestrebt sei, die Krise zu vertiefen und zu verlängern; eine Handlung, die nach Angaben dieser Bewegung mit dem Ziel erfolge, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen und die Lebensgrundlagen in dieser Region zu vernichten, und das unter Bedingungen, da das Waffenstillstandsabkommen bereits unterzeichnet sei.