Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum berichtet, betonte «Stephanie Chase», eine irische Autorin, in einem Artikel in der Zeitung «The Irish News», dass der beispiellose Zugang zu Informationen in der digitalen Welt Politikern und traditionellen Medien die Möglichkeit genommen hat, das zu leugnen, was im Gazastreifen geschieht.

Sie bemerkte, dass im Gegensatz zu den Vorstellungen einiger die Unterstützung für Palästina keine «Mode» oder Randbewegung ist, sondern eine tiefe Reaktion aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft.

Chase wies auf den Druck hin, der auf Kulturschaffende wie «Sally Rooney» und «Macklemore» ausgeübt wird, die wegen ihrer unterstützenden Haltung gegenüber Palästina mit beruflichen und sozialen Einschränkungen konfrontiert wurden, und fügte hinzu: Die Versuche von Regierungen wie Großbritannien und den USA, palästinensische Aktivisten zu stigmatisieren, zeigen nur ihre Angst vor der Macht dieser Bewegung.

Diese Autorin warnte abschließend, dass künftige Generationen diejenigen verurteilen werden, die angesichts der Verbrechen in Gaza schwiegen, und dass die Solidarität mit Palästina eine Bewegung sein wird, die über politische und mediale Einschränkungen hinausgeht.