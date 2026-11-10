Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb die iranische Delegation in Wien am Montag in einer Erklärung in einem der sozialen Netzwerke: Es ist bewundernswert, dass der Ausdruck „aufs Schärfste verurteilt" von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, klar verwendet werden kann. Aber warum wird er nicht in allen Situationen konsequent angewandt?

Diese Delegation wies auf ein Bild von Grossi hin, auf dem er die Tötung eines Mitarbeiters des Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine verurteilt, und fuhr fort: Als amerikanische Bomben und Bomben des israelischen Regimes friedliche und geschützte iranische Nuklearanlagen trafen, was in der Geschichte der Behörde beispiellos war, oder als iranische Nuklearwissenschaftler ermordet wurden, wurden diese Handlungen nie verurteilt. In jenen Situationen betrachtete der Generaldirektor die Verurteilung offenbar als außerhalb seines „Bereichs" und seiner „Arbeit".

In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es: Selektiver Zorn und selektiver Protest sind keine der Grundlagen der nuklearen Sicherheit und der Safeguards; vielmehr sind sie eine der Grundlagen der Lebenslauferstellung und der beruflichen Beförderung.

Institutionelle und organisatorische Verantwortung ist nicht optional. Professionalität erfordert eine einheitliche und beständige Verpflichtung und Praxis.