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Hegseth: Iran darf keine Atombombe bekommen; ich mache mir keine Sorgen über ein Amtsenthebungsverfahren!

10 November 2026 - 09:27
News ID: 1888802
Source: ABNA
Hegseth: Iran darf keine Atombombe bekommen; ich mache mir keine Sorgen über ein Amtsenthebungsverfahren!

Der Kriegsminister der USA behauptete, ohne auf den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans hinzuweisen, um dem weitverbreiteten Druck wegen seines Amtsenthebungsverfahrens zu entgehen: Iran darf keine Atombombe bekommen!

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Fernsehsender Bloomberg berichtet, behauptete Pete Hegseth, Kriegsminister der USA, ohne auf den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans hinzuweisen und mit dreister und offener Einmischung in die inneren Angelegenheiten Irans: Man muss nicht unbedingt beliebt sein, aber es kann notwendig sein. Jemand musste sich der Fortsetzung des iranischen Atomwaffenprogramms entgegenstellen! 47 Jahre lang war kein Präsident bereit, dies zu tun! Man kann nicht zulassen, dass sie eine Atombombe bekommen!

Der Kriegsminister der USA behauptete, um dem weitverbreiteten Druck des von den Demokraten kontrollierten Kongresses wegen seines Amtsenthebungsverfahrens zu entgehen: Die Geschichte wird über Trump sehr wohlwollend und milde urteilen! Wir machen uns keine Sorgen über ein Amtsenthebungsverfahren. Morgen früh werde ich diesbezüglich eine Pressekonferenz im Pentagon abhalten.

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