Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf BelTA berichtet, sagte «Alexander Wolkowitsch», Sekretär des Sicherheitsrates von Belarus, auf der vierzehnten Sitzung der Sekretäre der Sicherheitsräte der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten in Moskau: Die Militarisierung des Westens mit dem Ziel der Erlangung militärischer Überlegenheit wird nicht mehr verborgen, und die Beamten dieser Länder sprechen offen über die Bereitschaft zu einem möglichen Krieg.

Er wies auf die sicherheitspolitischen Entwicklungen und die Zunahme militärischer und cyberbezogener Bedrohungen hin und fügte hinzu: Gleichzeitig mit diesem Prozess verändert sich auch der Charakter des externen Drucks auf unabhängige Staaten.

Wolkowitsch betonte: Die westlichen Länder vervollständigen die Mechanismen zur Anwendung kombinierten Drucks; Mechanismen, die mit dem Ziel eingesetzt werden, in innere Angelegenheiten von Staaten einzugreifen, die nationale Souveränität zu schwächen und auf ihre politischen Prozesse Einfluss zu nehmen.

Der Sekretär des Sicherheitsrates von Belarus sagte, der postsowjetische Raum sei zu einer Arena für kombinierten Druck externer Akteure geworden, und Belarus sehe sich ebenfalls täglich mit den Folgen dieses Drucks konfrontiert.

Die vierzehnte Sitzung der Sekretäre der Sicherheitsräte der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten fand am 9. November 2026 (18. Aban 1405) in Moskau statt. Die Prüfung regionaler Sicherheitsherausforderungen, grenzüberschreitender Bedrohungen, Terrorismus, Schmuggel und die Bekämpfung kombinierter Bedrohungen gehörten zu den Schwerpunkten dieser Sitzung.