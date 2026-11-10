Irakischer Botschafter: Die Reise Zaidis nach Teheran dient der Verringerung der Spannungen in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, irakischer Botschafter im Iran, gegenüber der irakischen Nachrichtenagentur Waa: Die Reise von Ali Zaidi, dem Premierminister des Irak, hatte einen besonderen und nicht öffentlichen (vertraulichen) Charakter und diente dem Ziel, Wege zur Verringerung der Spannungen und zur Senkung der Kriegsintensität in der Region zu prüfen.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, Botschafter des Irak in der Islamischen Republik Iran, bestätigte am Montag, dass die Reise von Premierminister Ali Zaidi in den Iran eine private und nicht angekündigte Reise mit dem Ziel war, Wege zur Verringerung der Spannungen in der Region zu erörtern.

Er fügte hinzu: Der Irak steht nicht abseits der regionalen Ereignisse, sondern handelt aktiv im Einklang mit seinen höchsten nationalen Interessen unter der Führung von Premierminister Ali Zaidi und hat seine diplomatischen Bemühungen auf die Verringerung der Spannungen, die Verhinderung weiterer Eskalation und die Stärkung der regionalen Stabilität ausgerichtet.

Dies geschieht, während zuvor einige Quellen gegenüber Al-Hadath erklärten, dass die vertrauliche Reise, die eine irakische Delegation nach Teheran unternommen hat, unter der Leitung von Ali Zaidi, dem Premierminister des Irak, erfolgte.

Diese Quellen fügten hinzu, dass Donald Trump, der Präsident der USA, in Telefongesprächen seine Zustimmung zu den Vorschlägen erklärt habe, die der Premierminister des Irak vorgelegt hatte.

Laut diesen Quellen bat Trump den Premierminister des Irak, die Rolle des Vermittlers gegenüber Teheran zu übernehmen.