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Israels Versuch, die USA in den Sumpf eines endlosen Krieges mit Iran zu ziehen

10 November 2026 - 09:26
News ID: 1888797
Source: ABNA
Israels Versuch, die USA in den Sumpf eines endlosen Krieges mit Iran zu ziehen

Der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrates schrieb in einem veröffentlichten Post: Die Israelis wollen die USA in den Sumpf eines endlosen Krieges mit Iran ziehen, aus dem kein Präsident die Kraft hätte, herauszukommen.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad-Baqer Ghalibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrates, in einem in einem der sozialen Netzwerke veröffentlichten Post: Die Israelis bemühen sich Tag und Nacht, die USA in einen endlosen Krieg mit Iran zu ziehen; in einen Sumpf, aus dem kein Präsident — weder der jetzige noch ein künftiger, weder ein Republikaner noch ein Demokrat — die Kraft hätte, herauszukommen.

Er fügte hinzu: Solange Washington die Denkweise „Israel zuerst" nicht aufgibt, bewegen sich die USA und ihre Verbündeten mit großer Geschwindigkeit auf eine dunkle Ära zu.

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