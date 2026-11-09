Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA betonte Sadeq Abdullah, ein Experte für Sicherheitsfragen im Irak, dass die Widerstandsgruppen in diesem Land eine wichtige Säule der Stärkung der inneren Stabilität bilden. Diese Gruppen spielten eine wichtige Rolle, insbesondere nach den Ereignissen von 2014 und der großen Verschwörung gegen den Irak, das Land in Abstimmung mit Amerika an terroristische Gruppierungen zu übergeben.

Er fügte hinzu: Mit diesen Gruppen sollte als nationale Organisationen und Institutionen umgegangen werden, fern von ausländischen Diktaten, insbesondere den Forderungen Amerikas.

Sadeq Abdullah stellte klar: Geheimdienstliche Zusammenarbeit mit Amerika birgt viele Gefahren, zumal dieses Land bewiesen hat, dass es die Sicherheitsfrage auf der Grundlage seiner eigenen Interessen und der des israelischen Regimes und fern von den Interessen anderer Nationen behandelt.

Er erklärte: Man sollte gegenüber jeder Bewegung gegen die Führer des Widerstands und die islamischen Gruppen im Irak unter dem Vorwand der Monopolisierung von Waffen wachsam sein. Dieser Prozess sollte vollständig innerhalb des Landes und auf der Grundlage einer nationalen Vision, fern von amerikanischen Anweisungen, vorangetrieben werden.