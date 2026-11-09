Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete Reuters, dass nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Amerika und der Übertragung der Vorsitze der Kongressausschüsse an diese Strömung im Januar Robert Garcia, Kongressabgeordneter und Kandidat für den Vorsitz des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, und Elizabeth Warren, Senatorin und Kandidatin für den Vorsitz des Bankenausschusses des Senats, vorhersagten, dass Pete Hegseth, Kriegsminister, Elon Musk und Stephen Miller, der neue Stabschef des Weißen Hauses, zu den ersten Personen gehören werden, die Ziel von Untersuchungen werden.

Dem Bericht zufolge betonte Garcia, dass der Schwerpunkt der Untersuchungen auf der Rolle von Elon Musk bei der Entlassung von Mitarbeitern der Bundesregierung im vergangenen Jahr sowie auf der Rolle von Stephen Miller bei der Ausarbeitung und Umsetzung strenger Einwanderungspolitiken liegen werde. Warren kündigte ebenfalls die Möglichkeit an, Untersuchungen gegen große Unternehmen einzuleiten.

Garcia stellte klar, dass Pete Hegseth entlassen werden müsse.

Hakeem Jeffries, der Führer der Demokraten im Repräsentantenhaus, erklärte ebenfalls, dass er die Bemühungen von Thomas Massie, einem republikanischen Abgeordneten, für Maßnahmen gegen Hegseth mit aller Kraft unterstütze.