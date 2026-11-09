Kubas Vertreter bei den Vereinten Nationen: Wir sind bereit, uns gegen Amerika zu verteidigen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Ernesto Supron Gusman, der Ständige Vertreter Kubas bei den Vereinten Nationen, in einem Interview mit dem Sender Al-Mayadin, dass dieses Land sich auf einen möglichen Angriff Amerikas vorbereite.

Er fügte hinzu: Kuba wünscht einen Dialog mit Amerika auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, hat sich aber gleichzeitig auf die Bewältigung aller Szenarien vorbereitet.

Diese Äußerungen erfolgen in einer Situation, in der Donald Trump, der Präsident Amerikas, in den vergangenen Monaten Drohungen gegen Kuba ausgesprochen hat. Trump hatte zuvor gesagt, Amerika könne auf irgendeine Weise in dieses Land eingreifen, und zu einem Zeitpunkt Kuba als das nächste Ziel Washingtons bezeichnet.

Der Nachrichtensender CBS erklärte in einem Bericht vom 26. September 2026 (4 Mehr 1405), dass die amerikanische Armee die möglichen Bedürfnisse des Südlichen Kommandos dieses Landes an Unterstützungs-, medizinischen und Militärpolizeikräften prüfe. Laut dem Bericht dieses Senders haben amerikanische Beamte diese Planung mit einem Angriff auf Kuba in Verbindung gebracht. Allerdings wurde in dem von CBS geprüften Dokument der Name Kubas nicht erwähnt, und es gab keine Anzeichen für die Erteilung eines Befehls zur Entsendung von Kräften.

Die Spannungen zwischen Washington und Havanna haben in den letzten Monaten infolge der Verschärfung der amerikanischen Sanktionen und drohender Äußerungen amerikanischer Beamter zugenommen. Kubanische Beamte haben, während sie die Bereitschaft zum Dialog mit Washington erklärten, betont, dass die Souveränität und die politische Struktur dieses Landes nicht Gegenstand von Verhandlungen sein werden. Im Gegenzug haben amerikanische Beamte von der Fortsetzung des Drucks auf die kubanische Regierung und der Prüfung verschiedener Optionen gesprochen.