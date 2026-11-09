Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website der überregionalen Zeitung „Al-Quds Al-Arabi" stellte Donald Trump in einem Gespräch mit der Sendung „60 Minutes" des Senders CBS bei der Analyse der Gründe für die Niederlage der Republikanischen Partei bei den Kongresswahlen fest, dass der Krieg gegen Iran und der Anstieg der Benzinpreise zu den Hauptfaktoren der Unzufriedenheit der Menschen gehörten.

Unter Hinweis auf die Lage des israelischen Regimes sagte er auch: „Unglaublicherweise gibt es unter den Wählern eine sehr starke Unzufriedenheit mit Israel."

Der Präsident Amerikas sagte in der Fortsetzung dieses Interviews, seine militärischen Maßnahmen während seiner Präsidentschaft verteidigend, dass er mit Bombern vom Typ „B-2" die nukleare Infrastruktur Irans ins Visier genommen habe.

Mit der Behauptung, dass die militärischen Maßnahmen gegen Iran historisch die richtige Entscheidung gewesen seien, sagte er: „Hätte Iran während meiner Präsidentschaft Atomwaffen besessen, wäre ich viel mehr getadelt worden als jetzt."

Trump behauptete auch unter Hinweis auf die Rolle der Verbündeten Amerikas in der Region, dass ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten das israelische Regime und andere Verbündete in der Region nicht überlebensfähig gewesen wären, und fügte hinzu: „Die Länder, die wir unterstützt haben, müssen alle Kosten erstatten, die Amerika während des Krieges auferlegt wurden."

In einem anderen Teil dieses Gesprächs kündigte Trump als Antwort auf die Möglichkeit einer Fortsetzung der Spannungen unter Betonung seines strengen Ansatzes an, dass er bei Bedarf erneut militärische Angriffe gegen Iran durchführen werde.

Er versprach auch in Bezug auf seine Einwanderungspolitik, wobei er die Härte der Abschiebungsmaßnahmen einräumte, dass er vor dem Ende seiner Amtszeit die Erteilung umfassender Amnestien auf die Tagesordnung setzen werde.