Hinter den Kulissen des Projekts arabischer Medienarme gegen den irakischen Widerstand

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Ali al-Fatlawi, offizieller Sprecher der irakischen Bewegung Ansar Allah al-Aufiya, die den islamischen Widerstandsgruppen dieses Landes angehört, dass die Satellitensender Al-Arabiya, Al-Jazeera und Al-Hadath ein gezieltes und geplantes Projekt gegen die Widerstandsgruppen und ihre Waffen verfolgen.

Er fügte hinzu, dass diese arabischen Sender danach streben, das Image der Führer des Widerstands und derjenigen zu beschädigen, die sich der Kapitulation vor den hinter den Kulissen stehenden Elementen dieser Sender widersetzt haben. Die Nachrichten- und politische Linie dieser Sender wird gegen die schiitische Strömung mit konfessionellen Zielen und auf die innere Stabilität abzielend verfolgt.

Al-Fatlawi sagte: Warum verfolgen diese Sender nicht die große Korruption, die unter einigen irakischen Persönlichkeiten besteht, und streben nur danach, das Image der Widerstandskräfte zu beschädigen?