Motekefkerazad: Demokraten und Republikaner unterscheiden sich nicht in ihrer Feindschaft gegenüber Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sagte Ruhollah Motekefkerazad am Sonntag in einem Interview, unter Hinweis auf die Geschichte der Verhandlungen zwischen Iran und Amerika im Schatten der militärischen Bedrohung: Washington versuchte in der Vergangenheit, Verhandlungen mit militärischer Drohung voranzutreiben, aber nun hat es durch die Aufzwingung eines Krieges den Weg der Verhandlung praktisch wirkungslos gemacht. Unter den derzeitigen Bedingungen ist auch das Tabu des Krieges mit Amerika gebrochen, und es gibt keine Furcht mehr vor dieser Konfrontation.

Der Vertreter der Bevölkerung von Täbris, Asarschahr und Osku im Islamischen Konsultativrat wies auf die Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress hin und sagte: Der Präsident Amerikas, der von der Vernichtung der iranischen Zivilisation sprach, konnte nicht einmal die Position seiner Partei im Kongress und Senat bewahren. Der Widerstand des iranischen Volkes führte dazu, dass Trump auch auf dem Feld der Innenpolitik eine Niederlage erlitt.

Er erklärte, dass der Ansatz beider Hauptparteien Amerikas gegenüber Iran feindselig sei, und fügte hinzu: Demokraten und Republikaner streben beide den Sturz des Systems der Islamischen Republik und die Vernichtung der iranischen Zivilisation an, und ihr Unterschied beschränkt sich lediglich auf die Methode und die auf diesem Weg eingesetzten Instrumente.

Das Mitglied der Energiekommission des Islamischen Konsultativrates sagte, unter Hinweis auf die Geschichte der Konfrontation Amerikas mit Iran seit dem Putsch vom 28. Mordad 1332 bis heute: Die Feindschaft Washingtons gegenüber dem iranischen Volk begann mit der Unterstützung dieser Länder für das Pahlavi-Regime und setzte sich nach dem Sieg der Islamischen Revolution mit verschiedenen Maßnahmen fort, darunter die Aufzwingung des achtjährigen Krieges, des zwölftägigen Krieges und des Ramadankrieges sowie die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, einschließlich der CATSA-Sanktionen und umfassender Wirtschaftssanktionen.

Motekefkerazad betonte: Wenn in der Amtszeit Trumps Iran ein Krieg aufgezwungen wurde, so wurden in der Zeit der Demokraten auch die härtesten Sanktionen gegen das iranische Volk verhängt; daher sollte man nicht glauben, dass der Ansatz der Demokraten gegenüber Iran sanfter oder kostengünstiger sei als der der Republikaner.

Er wies auf die Erfahrung der Verhandlungen Irans mit den demokratischen Regierungen Amerikas hin und sagte: Die Niederlagen, die wir durch die scheinbar sanfte und diplomatische Politik Amerikas erlitten haben, sind nicht geringer als die Schläge, die durch den militärischen und offenen Ansatz dieses Landes verursacht wurden. Die Voraussetzungen für den militärischen Angriff Amerikas in der Zeit Trumps wurden auch im Verlauf der Verhandlungen und Abkommen Irans mit den demokratischen Präsidenten dieses Landes geschaffen.

Das Mitglied des Präsidiums des Islamischen Konsultativrates kritisierte abschließend die Ansicht derjenigen, die Verhandlungen und Kompromiss mit den Demokraten Amerikas für möglich halten, und sagte: Eine solche Vorstellung ist falsch, und Äußerungen in dieser Hinsicht dürfen den Willen des iranischen Volkes nicht erschüttern.