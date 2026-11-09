Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Seyed Abbas Araghtschi in seinem Account in einem sozialen Netzwerk: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat klar verstanden, dass die überwältigende Mehrheit des amerikanischen Volkes eine starke Abneigung gegen Israel hegt.
Der Außenminister unseres Landes fügte hinzu: Bemerkenswert ist, dass er offenbar noch immer nicht den Grund dafür erkannt hat.
Araghtschi sagte: Es ist klar, dass die Amerikaner es satt haben, dass Israel die amerikanischen Regierungen täuscht und sie in endlose Kriege treibt. Ihre Geduld ist erschöpft. Die Geduld unserer Region ebenso.
Your Comment