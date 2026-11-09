Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Seyed Abbas Araghtschi in seinem Account in einem sozialen Netzwerk: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat klar verstanden, dass die überwältigende Mehrheit des amerikanischen Volkes eine starke Abneigung gegen Israel hegt.

Der Außenminister unseres Landes fügte hinzu: Bemerkenswert ist, dass er offenbar noch immer nicht den Grund dafür erkannt hat.

Araghtschi sagte: Es ist klar, dass die Amerikaner es satt haben, dass Israel die amerikanischen Regierungen täuscht und sie in endlose Kriege treibt. Ihre Geduld ist erschöpft. Die Geduld unserer Region ebenso.