Demonstrationen von Zionisten gegen Netanjahu in Tel Aviv

Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Al-Manar forderten Hunderte Zionisten in Tel Aviv bei einer massiven Demonstration die Führer der Oppositionsströmung im zionistischen Regime auf, eine Koalitionsregierung unter Beteiligung arabischer Parteien zu bilden. Die als „Block des Wandels“ bekannte Oppositionsströmung errang bei den Parlamentswahlen des Regimes 67 Sitze, und die arabischen Parteien 19 Sitze.

Die an dieser Demonstration teilnehmenden Zionisten erklärten, dass die Bildung einer Regierung aus Oppositionellen und arabischen Parteien der einzige Weg sei, die Macht Netanjahus zu beenden und eine neue politische Phase im zionistischen Regime einzuleiten.

Sie betonten, dass die Koalition Netanjahus bei den Wahlen des Regimes gescheitert sei und die Mehrheit verloren habe.

Die Medien des zionistischen Regimes berichteten in der vergangenen Nacht, dass Isaac Herzog, der Chef des Regimes, Gideon Saar, den Vorsitzenden der Partei „Jesch Atid“, offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt habe.

Saar wird für die Bildung seiner Regierung 28 Tage Zeit haben, die um weitere 14 Tage verlängert werden kann (insgesamt 42 Tage).