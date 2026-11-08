Betonung des französischen Präsidentschaftskandidaten auf der Unterstützung Palästinas

Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Anadolu legte «Jean-Luc Mélenchon», der Vorsitzende der linken Partei «La France insoumise» (Das unbeugsame Frankreich) und Kandidat der Präsidentschaftswahlen 2027 dieses Landes, auf seiner Wahlkampfveranstaltung in der Region Bourget nördlich von Paris seine Positionen und Programme zu den Entwicklungen in Westasien dar.

Mélenchon betonte die Unterstützung des palästinensischen Volkes und sagte: «Wir werden direkt dabei helfen, dem Völkermord in Gaza und der schrittweisen Annexion des Westjordanlands an die Palästinenser entgegenzuwirken.»

Er fügte hinzu: «Französische Schiffe werden bei Bedarf die Flotten begleiten, die nach Gaza aufbrechen und für die Verteidigung der Rechte des palästinensischen Volkes mobilisiert wurden.»

Dieser französische Politiker erklärte ebenfalls seine Ablehnung der schrittweisen Besetzung des Westjordanlands, des Südlibanons und der Golanhöhen durch das Besatzungsregime und sagte, Paris werde solche Maßnahmen nicht akzeptieren.

Mélenchon betonte in einem anderen Teil seiner Ausführungen die Notwendigkeit, praktische Maßnahmen zur Unterstützung der christlichen Gemeinschaften in Palästina und im Libanon zu ergreifen, und sagte, diese Gemeinschaften stünden unter dem Druck von Blockade und Schikane.

Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende der Partei «La France insoumise», ist eine der Hauptfiguren der französischen Linken, der zuvor ebenfalls an den Präsidentschaftswahlen dieses Landes teilgenommen hat. Bei den Wahlen 2022 belegte er mit etwa 22 Prozent der Stimmen den dritten Platz.

Mélenchon hat in seinem Wahlprogramm für 2027 eine von den USA und der NATO unabhängige Außenpolitik, die Unterstützung der Rechte der Palästinenser, die Ablehnung von Siedlungsbau und Annexion palästinensischer Gebiete sowie die Verhängung von Sanktionen gegen das Kabinett von Benjamin Netanjahu als Hauptachsen seiner Außenpolitik erklärt.