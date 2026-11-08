Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Reuters forderte Donald Trump, der Präsident der USA, das Justizministerium dieses Landes auf, Ermittlungen gegen die Demokraten unter dem Vorwurf der Bedrohung verschiedener Personen durchzuführen. Er behauptete in einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Botschaft, die Maßnahmen der Demokraten kämen der Begehung einer Straftat gleich, legte jedoch gleichzeitig keine Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung vor.

Die demokratischen Kandidaten besiegten bei den Zwischenwahlen ihre republikanischen Rivalen, die Anhänger Trumps waren, und werden ab Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen. Die Führer dieser Partei haben versprochen, die Maßnahmen der Regierung Trump durch Anhörungen und Untersuchungen zu prüfen.

Trump beschuldigte die Demokraten in seiner Botschaft, vielen Menschen, die alle unschuldig seien, Drohbotschaften geschickt zu haben!

In Trumps Botschaft wird auch Elissa Slotkin, die demokratische Senatorin des Bundesstaates Michigan, erwähnt. Slotkin hatte im vergangenen Monat in einer Rede an der Universität Chicago vorgeschlagen, dass der Kongress über Personen untersuchen sollte, die an der Umsetzung von Trumps Politik beteiligt waren.