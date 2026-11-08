Jemen: Die Kriegsverbrechen Saudi-Arabiens werden den Widerstand des Volkes nicht brechen

Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Mohammed Ali al-Huthi, Mitglied des Obersten Politischen Rates des Jemen: Die Aggressionen des saudischen Feindes gegen Zivilisten und Wohngebiete im Jemen sind Kriegsverbrechen.

Er fügte hinzu: Diese Verbrechen werden niemals zur Kapitulation der würdevollen jemenitischen Nation führen, sondern ihre Stärke, Würde und Standhaftigkeit stärken.

In der vergangenen Nacht erklärte der Gesundheitsminister des Jemen: Die Zahl der Märtyrer des saudischen Luftangriffs auf die Häuser von Bürgern im Dorf «Al-Schariya» im Bezirk Bani Huschaisch in der Provinz Sanaa hat nach vorläufigen Statistiken 32 erreicht, und 38 weitere wurden verletzt.

Er fügte hinzu, dass die Operation zur Bergung der Leichen der Märtyrer aus den Trümmern der Häuser, die von den Angriffen der saudischen Kampfjets getroffen wurden, weiterhin andauert.

Der Gesundheitsminister des Jemen sagte auch, dass die saudischen Kampfjets während der Bemühungen der Retter und Rettungskräfte, die Verletzten von diesem Angriffsort zu bergen, auch diese ins Visier nahmen.