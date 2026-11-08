Die neueste haltlose Behauptung der Terrororganisation CENTCOM über die Seeblockade Irans

Laut einem Bericht der Agentur Abna behauptete das Zentralkommando der US-Armee (CENTCOM), dass die Operation der Seeblockade gegen Iran weiterhin andauere.

Dieses Kommando behauptete, seit der Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Iran den Kurs von 147 Handelsschiffen geändert und fünf Schiffe außer Gefecht gesetzt zu haben.

Dieses militärische Organ erklärte: Amerikanische Kräfte haben am Samstag ein Handelsschiff im Golf von Oman gestoppt.

CENTCOM behauptete, dieses Handelsschiff außer Gefecht gesetzt zu haben, nachdem es ihre Warnungen ignoriert hatte.

Abschließend empfahl dieses Kommando den Seeleuten, die sich in der Nähe der Küsten Irans oder seiner umliegenden Gewässer bewegen, die Warnungen dieses Kommandos zu beachten und ihnen zu folgen.