Marine der IRGC: Schenken Sie den Fantasien des CENTCOM-Kommandeurs keine Beachtung

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr gab die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der IRGC in einer Erklärung die Explosion und den Brand von zwei Öltankern in der Straße von Hormus bekannt.

Der Text dieser Erklärung lautet wie folgt:

Vor wenigen Augenblicken gerieten zwei regelwidrige Öltanker – einer im östlichen Bereich der Straße von Hormus und der andere in der Straße von Hormus selbst, die versuchten, eine unbefugte Route zu passieren – nach der Kollision mit einer Mine in sehr starke Flammen und brennen.

Diese beiden Tanker, die durch zahlreiche Verstöße und das Abschalten ihrer Navigations- und Positionsbestimmungssysteme versuchten, die unbefugte Route der Straße von Hormus zu passieren, explodierten nach der Kollision mit einer Mine und brennen.

Die Marine der IRGC warnt: Wie bereits zuvor erklärt wurde, wird jedes Schiff und Wasserfahrzeug, das mit der aggressiven und plündernden US-Armee zusammenarbeitet, die iranischen Vorschriften in der Straße von Hormus missachtet und in die unbefugte Zone eindringt, mit Sicherheit auf eine Mine treffen; daher schenken Sie den Fantasien des CENTCOM-Kommandeurs keine Beachtung.